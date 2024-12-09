Т-Банк допустил передачу кредитных клиентов «Уралсибу»

Кредиты клиентов Т-Банка могут передать на обслуживание в банк «Уралсиб». Об этом сотрудник поддержки Т-Банка сообщил корреспонденту РБК .

Недавно на сайте «Уралсиба» в разделе ответов на вопросы появился раздел для клиентов Т-банка, где упоминалась передача кредитов наличными под управление финансовой организации. Сейчас эту информацию с сайта банка уже удалили, но поисковики выдают сохраненные копии страниц.

По словам специалиста техподдержки Т-Банка, передача кредитов на обслуживание — это обычная банковская практика. При этом он подтвердил, что часть займов действительно могут передать на обслуживание в «Уралсиб». На сайте последнего упоминалось, что при передаче кредита из одного банка в другой все условия кредита останутся прежними. Также перевод не затронет заемщиков, имеющих ипотеку и рассрочку.

Ранее клиенты некоторых регионов России пожаловались на сбои приложения Т-Банка. Пользователи не могли войти в личный кабинет или оплатить свои покупки.