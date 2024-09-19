Супруги на Камчатке семь лет незаконно получили северную надбавку и попали под статью

МВД: на Камчатке пара 7 лет незаконно получала северную надбавку к пенсии

На Камчатке возбудили уголовное дело против 58-летних мужчины и женщины, которые семь лет незаконно получали северную надбавку к пенсии. Об этом Lenta.ru сообщили в УМВД по Петропавловску-Камчатскому.

Дело на пенсионеров завели по статье «Мошенничество при получении выплат».

По данным следствия, супруги жили в Петропавловске-Камчатском менее 15 лет. В 2016 году они переехали в Ивановскую область, но не сообщили об этом в пенсионный фонд и продолжили получать северную надбавку. Ущерб бюджету составил 3,5 миллиона рублей.

Согласно российскому законодательству, северная надбавка полагается тем, кто проживал и работал в районах Крайнего Севера в течение 15 лет. Если человек переехал раньше накопленного стажа, право на повышение фиксированный выплаты к пенсии теряется.