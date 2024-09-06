Сумма заключенных на ВЭФ соглашениях стала рекордной

Почти 260 соглашений на сумму свыше пяти триллионов рублей подписали в ходе Восточного экономического форума. Как сообщило РИА «Новости» , об этом на итоговой пресс-конференции ВЭФ рассказал вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

«Подписано 258 соглашений на 5,39 триллиона рублей», — уточнил он, назвав озвученную сумму рекордной.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков подчеркнул, что больше половины от общей цифры — одно мегасоглашение. Рекорд министр счел ответом на вопрос об инвестициях в условиях «дорогих денег».

Еще 200 миллиардов от суммы, по словам Чекункова, прописаны в соглашении о создании газохимического комплекса в Арктической зоне. В договоре об инвестициях на Сахалине фигурируют 60 миллиардов рублей, средства пустят на развитие лесопереработки и логистических мощностей.

На ВЭФ выступил президент России Владимир Путин. Глава государства в том числе назвал Дальний Восток флагманом новой экономической реальности.