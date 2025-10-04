Страховые пенсии россиян проиндексируют дважды в 2027 году

Правительство внесло в Государственную думу законопроект федерального бюджета на 2026–2028 годы, где говорится об индексации страховых пенсий. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В 2027-м страховые пенсии планируется проиндексировать два раза: на 4% с 1 февраля и на 3,4% — с 1 апреля.

В 2028-м тоже планируется индексация страховых пенсий. С 1 февраля выплаты повысят на 4%, а с 1 апреля — на 3,8%.

С 1 октября 2025 года в России на 7,6% проиндексировали оклады сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН и военнослужащих. Согласно указу, мера коснулась генпрокурора, председателя СК, судей Конституционного и Верховного судов, президента и федеральных чиновников.