Сухой Лог оказался крупнейшим российским месторождением золота

Минприроды признало месторождение золота Сухой Лог в Иркутской области крупнейшим в России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Запасы в Сухом Логе составляют более 2,77 тысячи тонн. В число крупнейших месторождений драгоценного металла также включили Наталкинское в Магаданской области и Олимпиадинское в Красноярском крае.

В первом запасы оцениваются в 1,385 тысячи тонн, а во втором — в 949,4 тысячи. В трех месторождениях находится более 30% от всех залежей страны.

Ранее Минприроды анонсировало появление «Черной книги», в которую включат агрессивные чужеродные виды, угрожающие сельскому и лесному хозяйству. Издать этот реестр планируют в 2026 году.

Директор единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин отметил, что в книге опишут более 500 видов растений. Работу над документом ведомство ведет с коллегами из Ботанического сада Российской академии наук.