«Кто бы мог подумать». Выигравшему 140 миллионов рублей россиянину приснился вещий сон с котом

Предприниматель из Смоленска Дмитрий М. выиграл в лотерею «Спортлото 4 из 20» 140 миллионов рублей. Незадолго до выигрыша ему приснился вещий сон с котом, рассказали РИА «Новости» в «Столото».

Многомиллионный суперприз разыграли 28 августа. Выигрыш получил бизнесмен из Смоленска, который купил счастливый билет за 250 рублей в приложении «Столото».

Распространитель гослотерей пообщался с победителем и он рассказал, что незадолго до этого события судьба прислала ему знак.

«За пару дней до победы мне приснился кот, который испачкал всю квартиру. В простонародье говорится, что такой сон к финансовому успеху. Он оказался вещим, кто бы мог подумать», — отметил Дмитрий М.

Новоиспеченный миллионер поделился, что в полях всегда отмечает знаковые для семьи даты, также сделал и в этот раз. Победитель планирует купить дом для своей большой семьи — Дмитрий с женой воспитывают дочь и сына, у них есть собака и кот. Кроме того, мужчина пообещал часть выигрыша пожертвовать на благотворительность.

Самарский бизнесмен выиграл в лотерею 56 миллионов практически «с закрытыми глазами». Билет он купил лежа в кровати и почти не глядя заполнил поля.