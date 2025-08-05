Счетная палата нашла нарушения по бюджету у 4 ведущих вузов

Счетная палата проверила исполнение бюджета в 2024 году в четырех ведущих российских вузах: Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Были найдены нарушения в финансовой деятельности всех этих учебных заведений, следует из заключения СП.

В МГУ вновь выявили нарушения в управлении федеральным имуществом. Например, арендная плата по двум договорам аренды земли и 54 договорам аренды помещений не пересматривалась более десяти лет. По одному из договоров плата не взималась 24 года, что привело к задолженности в 12,2 млн рублей.

Счетная палата также указала на недостаточный контроль университета за своевременным наложением штрафных санкций на поставщиков по контрактам.

В РАНХиГС, как и в прошлом отчетном периоде, не соблюли требования к расчету финансового обеспечения госзадания. В итоге объем субсидий на его выполнение был завышен на 1,1 миллиарда рублей.

«В отчетном году все проверенные вузы на высоком уровне исполнили свои расходы: СПбГУ — 100%, МГУ и РАЖВиЗ — 99,9%, РАНХиГС — 99,7%. При этом, несмотря на высокие показатели кассового исполнения, ни один из вузов не смог избежать нарушений и недостатков при исполнении бюджета», — указано в заключении.

После проверки вузам направили предписания с указаниями устранить выявленные проблемы.

Ранее Счетная палата по итогам проверки сочла неэффективной программу софинансирования расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала. В первом полугодии 2021 года ФОМС неэффективно использовал 18,3 миллиарда рублей, выделенных на повышение зарплат врачей.