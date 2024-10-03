Суд арестовал счета двух американских банков в России

Генеральная прокуратура попросила арестовать денежные средства в размере около 372 миллионов долларов на открытых в российских банках счетах американских Bank of New York Mellon и JPMorgan Chase Bankо. Арбитражный суд Московской области встал на сторону истца, следует из опубликованного определения.
Генпрокуратура подавала исковое заявление к Нацбанку Украины, СНБО, двум американским банкам — Bank of New York Mellon и JPMorgan Chase Bank, а также Национальному фонду инвестиций Украины.
Источник РИА «Новости» объяснил — истец попросил признать действия ответчиков нарушающими права и законные интересы России. Речь идет об изъятии имущества Международного резервного банка (бывшая украинская дочка «Сбера»). Генпрокуратура потребовала взыскать с ответчиков в общей сложности около 372 миллионов долларов.
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