Стример Эвелон раскрыл свои траты за месяц

Популярный в России украинский стример Эвелон (Вадим Evelone192 Казаков) похвастался, что может позволить себе тратить в месяц десятки миллионов рублей. Об этом он заявил во время шоу «Вписка», которое опубликовано на YouTube .

«Если это обыденный какой-то месяц и я никуда не выбираюсь и ничего не делаю, ну, [трачу] тысяч 20 долларов, наверное», — сказал стример, уточнив, что эта сумма расходов очень маленькая.

Эвелон признался, что значительные суммы «съедает» съемка контента. Козаков не скрывал, что, когда он активно снимает видео, проводит розыгрыши, путешествует и ходит по магазинам, то может потратить до 400-500 тысяч долларов (то есть, до 43 миллионов рублей).

До этого нападающий хоккейной команды Washington Capitals россиянин Александр Овечкин раскрыл свой доход после уплаты налогов. Спортсмен рекомендовал все, что про него пишут «делить на два».