Стало известно, на что пойдут деньги из главной российской «кубышки» в 2024 году

Минэкономики: в 2024 году из ФНБ выделят более триллиона рублей

Фото: РИА «Новости»

Правительство собирается выделить из Фонда национального благосостояния в 2024 году более одного триллиона рублей. Первый замминистра экономического развития Илья Торосов рассказал «Ведомостям», что 890 миллиардов направят на финансирование самоокупаемой инфраструктуры.

Почти 400 миллиардов рублей вложат в проект по переработке газа в Усть-Луге. Второй крупный проект — это расширение производства воздушных судов. На него выделят 283,3 миллиарда рублей.

Кроме того, деньги из главной «кубышки» пойдут на льготный лизинг воздушных, водных судов и автобусов, строительство дороги Казань — Екатеринбург и проекты ЖКХ.

«Также сейчас Минэк обсуждает с Минтрансом и Росжелдором концессию по строительству высокоскоростной магистрали в Петербург», — написали авторы материала.

Президент России Владимир Путин поручил выделить на ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом из ФНБ более 300 миллиардов рублей. Схему ВСМ согласовали в феврале, а проект планировки будущего вокзала в столице утвердили осенью прошлого года.

Ранее экономист Александр Аршавский заявил, что Фонд национального благосостояния избавился от евро на своих счетах. Средства могут инвестировать в рубли, юани и золото.

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