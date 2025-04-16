Стоимость золота достигла нового исторического рекорда

Стоимость золота утром 16 апреля превысила 3300 долларов за тройскую унцию и обновила исторический рекорд. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex показала рост на 1,89% (61,22 доллара) относительно предыдущего закрытия.

Также на 0,49% подорожал майский фьючерс на серебро. Его стоимость составила 32,455 доллара за унцию.

Золото взлетело в цене после того, как Китай объявил о новых пошлинах в отношении Соединенных Штатов. По словам кандидата экономических наук Михаила Беляева, инвесторы считают драгоценный металл одним из наиболее надежных активов в условиях геополитической неопределенности.