Стоимость золота достигла нового исторического рекорда

Стоимость золота утром 16 апреля превысила 3300 долларов за тройскую унцию и обновила исторический рекорд. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex показала рост на 1,89% (61,22 доллара) относительно предыдущего закрытия.
Также на 0,49% подорожал майский фьючерс на серебро. Его стоимость составила 32,455 доллара за унцию.
Золото взлетело в цене после того, как Китай объявил о новых пошлинах в отношении Соединенных Штатов. По словам кандидата экономических наук Михаила Беляева, инвесторы считают драгоценный металл одним из наиболее надежных активов в условиях геополитической неопределенности.
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