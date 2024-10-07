Стоимость монетарного золота в международных резервах ЦБ поставила рекорд

Рост цен на драгоценные металлы привел к подорожанию монетарного золота в международных резервах России до рекордного показателя в 199,8 миллиарда долларов. Это следует из статистических данных, опубликованных на сайте Центробанка .

Общий рост международных резервов, по данным на 1 октября, составил 20,022 миллиарда долларов и достиг 633,737 миллиарда в американской валюте. При этом на долю монетарного золота приходится 31,5% от всей суммы.

Остальные средства представляют собой валютные резервы на 433,973 миллиарда долларов, свободную валюту на 405,081 миллиарда и резервную позицию в Международном валютном фонде на 4,99 миллиарда (эту сумму регулятор может изъять в любой момент для покрытия расходов в случае непредвиденной ситуации).

Сегодня же стало известно, что Центробанк выпустил золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналом в 100 рублей. Для изготовления денег использовали золото 999-й пробы, всего в свет вышло 100 тысяч экземпляров.