Стоимость изменится, но не сразу. Что произойдет с ценами на селедку в России

Розничные цены на селедку главным образом зависят от того, сколько рыба стоит в опте. Об этом 360.ru заявил эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов.

Он прокомментировал сообщения о том, что в России выросла средняя розничная цена на соленую сельдь, однако в опте фиксируется обратная тенденция. Специалист предположил, что стоимость рыбы упадет, но не сразу.

«Если цена в опте где-то начала снижаться, то это отразится на ценах в рознице с каким-то запозданием. <… > Цены в магазинах — прямое отражение оптовых», — подчеркнул он.

Карпов объяснил, что на изменение ценников влияют и другие факторы, в том числе конкуренция.

«Все следят друг за другом и за ценами у конкурентов», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее в стране упали цены на красную икру. Они снизились впервые с конца 2024 года. В сентябре деликатес обходился россиянам в 9,4 тысячи рублей за килограмм, а в августе — 9,5 тысячи. Добыча икры в прошлом году оказалась неудачной, из-за чего цены на нее резко взлетели.