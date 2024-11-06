Стоимость биткоина побила исторический максимум на фоне выборов президента США

Стоимость биткоина обновила максимум, превысив $74 тыс. на фоне выборов в США

На фоне выборов президента США стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 74 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщил CNN .

По состоянию на 06:12 по московскому времени на бирже Binance, крупнейшей в мире по объему торгов криптовалютами, биткоин подорожал до 74 367 долларов.

Биржа уточнила, что предыдущий рекорд зафиксировали 14 марта, когда котировки составляли 73 777 долларов.

В США проходят выборы президента. Республиканскую партию на них представляет бывший президент Дональд Трамп, а Демократическую — вице-президент Камала Харрис.

Ранее стало известно, что Трамп победил Харрис в ключевом штате Пенсильвания с результатом 51,2% после обработки 90% протоколов. Победитель выборов здесь получит 19 голосов выборщиков, наибольшое количество среди всех колеблющихся штатов.