Финансист Бархота: стимулирование малого бизнеса спровоцировало ускоренный рост наличных средств

В последнее время прирост наличных в экономике ускорился: почти 40% россиян не выходят из дома без купюр. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал 360.ru, с чем это связано.

Если в начале 2026 года наличная денежная масса прирастала по 200-250 миллиардов рублей в месяц, то сейчас темпы сильно ускорились — ежемесячно она на полтриллиона прирастает, пояснил эксперт.

«Сейчас в торговых сервисных предприятиях компании дают скидки покупателям до 20%, если оплата идет наличными. Ни один кешбэк и ни одна программа лояльности такие скидки не дает, поэтому не только малый бизнес, но и покупатели снимают наличные для того, чтобы использовать эту возможность», — объяснил Бархота.

Малый бизнес, в свою очередь, делает это для того, чтобы снизить налоговую нагрузку.

Подробнее о популярности наличных сегодня и где хранить сбережения прямо сейчас — в материале 360.ru.