Финансист Бархота: стимулирование малого бизнеса спровоцировало ускоренный рост наличных средств
Финансист Бархота: стимулирование малого бизнеса вызвало рост наличных
В последнее время прирост наличных в экономике ускорился: почти 40% россиян не выходят из дома без купюр. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал 360.ru, с чем это связано.
Если в начале 2026 года наличная денежная масса прирастала по 200-250 миллиардов рублей в месяц, то сейчас темпы сильно ускорились — ежемесячно она на полтриллиона прирастает, пояснил эксперт.
«Сейчас в торговых сервисных предприятиях компании дают скидки покупателям до 20%, если оплата идет наличными. Ни один кешбэк и ни одна программа лояльности такие скидки не дает, поэтому не только малый бизнес, но и покупатели снимают наличные для того, чтобы использовать эту возможность», — объяснил Бархота.
Малый бизнес, в свою очередь, делает это для того, чтобы снизить налоговую нагрузку.
Подробнее о популярности наличных сегодня и где хранить сбережения прямо сейчас — в материале 360.ru.