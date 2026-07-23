Наличные или карты: что выбирают россияне и почему сбережения снова становятся физическими
Финансист Бархота: наличные наводнили экономику из-за малого бизнеса
Американский политик Бенджамин Франклин когда-то сказал: «Существуют три верных друга: старая жена, старая собака и наличные деньги». Кажется, в последнее время все больше россиян придерживаются этого принципа: порядка 38% не выходят из дома без физических купюр. Почему так происходит и где сегодня лучше хранить накопления, выяснил 360.ru.
Почти половина россиян не выходят из дома без наличных
У каждого третьего россиянина в кошельке часто есть физические деньги, но не всегда, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Выберу.ру». Сервис опросил около 3 тысяч совершеннолетних респондентов.
Лишь 18% опрошенных иногда носят с собой купюры, но чаще все же выходят из дома только с банковской картой.
Порядка 41% носят наличные, чтобы чувствовать себя увереннее в форс-мажорных обстоятельствах, а каждому четвертому это помогает следить за расходами и личным бюджетом.
Согласно исследованию, люди предпочитают не только иметь при себе наличные, но и держать в физической форме свои накопления. Правда, это лишь небольшая их часть — больше половины хранят в купюрах около 5% от своей месячной зарплаты.
Почему люди начали возвращаться к наличным
В последнее время прирост наличных в экономике действительно ускорился, рассказал 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
«Если в начале 2026 года наличная денежная масса прирастала по 200—250 миллиардов рублей в месяц, то сейчас темпы сильно ускорились — ежемесячно она прирастает на полтриллиона», — пояснил эксперт.
Купюры все чаще стали в обороте у домашних хозяйств и отчасти у малого бизнеса. Причин для этого несколько:
- Домашние хозяйства снимают часть средств со счетов и депозитов для того, чтобы финансировать потребительские расходы. Все потому, что стоимость жизни и потребления растет быстрее, чем доход населения;
- Малый бизнес стимулирует расширение круга наличного денежного обращения, чтобы платить меньше налогов. Многие готовы давать клиентам хорошие скидки при оплате услуг и товаров наличными.
«Ни один кешбэк и ни одна программа лояльности не дает таких скидок. Поэтому не только малый бизнес, но и сами покупатели активнее используют наличные», — объяснил Бархота.
Эксперт уверен, что прирост наличных в экономике был бы еще быстрее, если бы не беспрецедентная доходность по вкладам и депозитам, которая пока сохраняется.
Интересно
По данным Бархоты, сегодня доходность по вкладам составляет 13-14%. За вычетом инфляции реальная доходность доходит до 8%, что считается очень высоким уровнем.
По этой причине многие домашние хозяйства до сих пор хранят часть денег на депозитах и вкладах.
Где сейчас выгоднее хранить деньги
Хранение денег на вкладах и депозитах остается привлекательным и выгодным инструментом.
«Единственное, что нужно понимать: будущие процентные ставки, скорее всего, будут ниже, чем сегодняшние. Поэтому короткие вклады выгоднее, чем длинные. Сейчас нет смысла открывать их на один-три года — лучше ограничиться тремя-шестью месяцами», — объяснил финансист.
Физическим лицам будет удобнее использовать накопительные счета, чтобы сохранять мобильность: такие инструменты позволяют в любой момент пополнить и снять часть сбережений.
Рынок акций сегодня выглядит неоднозначно. Бархота рекомендовал не заходить на биржу в ближайшее время.
«Инструменты с фиксированной доходностью, такие как облигации, выглядят более уверенно. Однако они требуют определенной сноровки и квалификации», — отметил эксперт.
Самым удачным сейчас инструментом для хранения сбережений остается валюта. Девальвацию рубля невозможно отрицать: на горизонте четырех-шести-восьми месяцев стоимость национальной валюты будет, скорее всего, падать, предположил Бархота.
Само по себе слово «сберегать» сегодня стало эвфемизмом. Люди все чаще экономят, чтобы накопить. И это приводит к сокращению потребительских продовольственных расходов.
Андрей Бархота
Как правильно привить финансовую грамотность детям
Некоторые родители стараются привить детям ценность денег с помощью именно наличных. Часто ребенок не понимает, сколько потратил, видя только цифры на экране гаджета в мобильном приложении банка. Когда же он отдает купюру, то чувствует значимость и ценность своей покупки. Насколько такая тактика верна?
Бархота посоветовал для начала обсудить с ребенком, что такое материальные ценности и объяснить ему, что наличные и деньги в целом — это инструмент, а не цель.
«Накопительство — это хорошо, но в меру. Норма сбережений должна быть регулярной, но не должна быть принесена в жертву потребления. С юного возраста правильно обучать малыша навыкам, которые позволят ему использовать простейшие финансовые инструменты», — объяснил эксперт.
Это могут быть необязательно наличные, но и дебетовые карты и банковские счета. Он предположил, что примерно с 10 лет нужно постепенно расширять знания несовершеннолетнего об этих инструментах и давать практические упражнения. Например, оформить детскую карту, положить на нее небольшую сумму и показать, как с ней можно обращаться.