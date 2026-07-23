Сегодня 15:01 Наличные или карты: что выбирают россияне и почему сбережения снова становятся физическими Финансист Бархота: наличные наводнили экономику из-за малого бизнеса Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Американский политик Бенджамин Франклин когда-то сказал: «Существуют три верных друга: старая жена, старая собака и наличные деньги». Кажется, в последнее время все больше россиян придерживаются этого принципа: порядка 38% не выходят из дома без физических купюр. Почему так происходит и где сегодня лучше хранить накопления, выяснил 360.ru.

Почти половина россиян не выходят из дома без наличных У каждого третьего россиянина в кошельке часто есть физические деньги, но не всегда, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Выберу.ру». Сервис опросил около 3 тысяч совершеннолетних респондентов. Лишь 18% опрошенных иногда носят с собой купюры, но чаще все же выходят из дома только с банковской картой. Порядка 41% носят наличные, чтобы чувствовать себя увереннее в форс-мажорных обстоятельствах, а каждому четвертому это помогает следить за расходами и личным бюджетом. Согласно исследованию, люди предпочитают не только иметь при себе наличные, но и держать в физической форме свои накопления. Правда, это лишь небольшая их часть — больше половины хранят в купюрах около 5% от своей месячной зарплаты.

Фото: РИА «Новости»

Почему люди начали возвращаться к наличным В последнее время прирост наличных в экономике действительно ускорился, рассказал 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. «Если в начале 2026 года наличная денежная масса прирастала по 200—250 миллиардов рублей в месяц, то сейчас темпы сильно ускорились — ежемесячно она прирастает на полтриллиона», — пояснил эксперт. Купюры все чаще стали в обороте у домашних хозяйств и отчасти у малого бизнеса. Причин для этого несколько: Домашние хозяйства снимают часть средств со счетов и депозитов для того, чтобы финансировать потребительские расходы. Все потому, что стоимость жизни и потребления растет быстрее, чем доход населения;

Малый бизнес стимулирует расширение круга наличного денежного обращения, чтобы платить меньше налогов. Многие готовы давать клиентам хорошие скидки при оплате услуг и товаров наличными.

Фото: Медиасток.рф

«Ни один кешбэк и ни одна программа лояльности не дает таких скидок. Поэтому не только малый бизнес, но и сами покупатели активнее используют наличные», — объяснил Бархота. Эксперт уверен, что прирост наличных в экономике был бы еще быстрее, если бы не беспрецедентная доходность по вкладам и депозитам, которая пока сохраняется.

Интересно По данным Бархоты, сегодня доходность по вкладам составляет 13-14%. За вычетом инфляции реальная доходность доходит до 8%, что считается очень высоким уровнем.

По этой причине многие домашние хозяйства до сих пор хранят часть денег на депозитах и вкладах. Где сейчас выгоднее хранить деньги Хранение денег на вкладах и депозитах остается привлекательным и выгодным инструментом. «Единственное, что нужно понимать: будущие процентные ставки, скорее всего, будут ниже, чем сегодняшние. Поэтому короткие вклады выгоднее, чем длинные. Сейчас нет смысла открывать их на один-три года — лучше ограничиться тремя-шестью месяцами», — объяснил финансист. Физическим лицам будет удобнее использовать накопительные счета, чтобы сохранять мобильность: такие инструменты позволяют в любой момент пополнить и снять часть сбережений.

Фото: Медиасток.рф

Рынок акций сегодня выглядит неоднозначно. Бархота рекомендовал не заходить на биржу в ближайшее время. «Инструменты с фиксированной доходностью, такие как облигации, выглядят более уверенно. Однако они требуют определенной сноровки и квалификации», — отметил эксперт. Самым удачным сейчас инструментом для хранения сбережений остается валюта. Девальвацию рубля невозможно отрицать: на горизонте четырех-шести-восьми месяцев стоимость национальной валюты будет, скорее всего, падать, предположил Бархота.

Само по себе слово «сберегать» сегодня стало эвфемизмом. Люди все чаще экономят, чтобы накопить. И это приводит к сокращению потребительских продовольственных расходов. Андрей Бархота

Как правильно привить финансовую грамотность детям Некоторые родители стараются привить детям ценность денег с помощью именно наличных. Часто ребенок не понимает, сколько потратил, видя только цифры на экране гаджета в мобильном приложении банка. Когда же он отдает купюру, то чувствует значимость и ценность своей покупки. Насколько такая тактика верна?

Фото: Медиасток.рф