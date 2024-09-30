Стимул рождаемости. В ГД объяснили идею разрешить россиянам делиться пенсионными баллами

По его словам, пересмотр балльной системы предполагает новую пенсионную реформу.

«То есть ее полностью нужно пересмотреть. <…> А мы предлагаем, исходя из той ситуации, которая сейчас существует, дать возможность детям помогать фактически накапливать пенсию своим родителям. И тут два плюса», — подчеркнул парламентарий.

Первый плюс — если у россиянина хорошая динамика накопления пенсионных баллов, то уже в 40-45 лет он может поделиться ими с родителями. Второй положительный аспект заключается в том, что инициатива станет стимулом рождаемости.

«Представляете, если, например, три ребенка или пять детей. Если этот закон будет принят, родителям будет условно „выгодно“ иметь больше детей, которые могут перевести даже по одному баллу. Если пять детей — это уже пять пенсионных баллов, а надо всего 30. Это в какой-то степени даже будет стимулировать рождаемость, и это бонус для многодетной семьи еще дополнительный будет», — заявил депутат.

Если у женщины будет пять-шесть детей, каждый из которых станет отчислять ей баллы, она, не работая, сможет накопить себе на пенсию, заключил парламентарий.

Депутаты ЛДПР предложили внести поправки в статью 15 федерального закона «О страховых пенсиях». Россиянам хотят разрешить передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год.