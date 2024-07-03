Стерлигов ответил россиянам, которые посчитали дорогим сыр за 120 тысяч рублей

Цена за сыр в 120 тысяч рублей обоснована из-за сложностей в производстве продукта. Об этом заявил православный бизнесмен Герман Стерлигов в интервью блогеру Амирану Сардарову. Россиянам, которые с этим не согласны, Стерлигов посоветовал завести собственное хозяйство.

«Это недорого. <…> Я решил поставить цену 120 тысяч. Просто мне пришло это в голову. <…> Что такое 120 тысяч? Это вообще ни о чем», — прокомментировал Стерлигов цену на один из своих сыров.

По его словам, для производства продукта ему требуется погреб с подходящими условиями.

Россиянам, недовольным ценой на сыр, Стерлигов посоветовал завести собственное хозяйство, чтобы кормить детей натуральными продуктами.

Ранее Герман Стерлигов сообщил, что лишил наследства свою жену, дочь и двух сыновей, обвинив в их в ереси. Православными христианами и своими наследниками миллиардер назвал двух оставшихся сыновей — Михея и Сергия. Жена бизнесмена Алена сообщила, что временно живет раздельно с мужем — «разошлись по религиозным убеждениям».