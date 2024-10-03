Убийца конкуренции. Как единый QR-код принесет убытки банкам в России

НСПК обеспечивает работу сервиса карт «Мир» и международных систем оплаты в России. Продукт действительно создал и полностью контролирует ЦБ. Поэтому предложение Центробанка абсолютно понятно: нужно развивать и популяризировать платежную систему «Мир». Сейчас она считается гарантом суверенитета российской экономики.

В России развита двухуровневая банковская система. Первый уровень — это коммерческие банки, второй — ЦБ, который контролирует процессы на первом уровне.

Если введут единый QR-код, потребители перейдут на «Мир». Эта монополия негативно скажется на других банках и их продуктах — они лишатся дополнительного дохода. Люди перестанут пользоваться кешбэками.

Оплата по QR-коду — это оплата по «Системе быстрых платежей», за которую никаких бонусов и кешбэков банки не начисляют, однако они получают комиссию от тех точек, где происходит оплата по СБП. Поэтому однозначно пострадают коммерческие банки.