Убийца конкуренции. Как единый QR-код принесет убытки банкам в России

Финаналитик Кимович: единый QR-код удобен для потребителя, но ударит по банкам

Фото: Global Look Press
Яна Савенкова, предприниматель, финансист, экономист
Михаил Беляев, финаналитик, кандидат экономических наук
Сергей Варфоломеев, инвестиционный советник, № 235 в реестре ЦБ

Центральный банк предложил законодательно закрепить требование к торговым точкам о размещении на кассах лишь универсального QR-кода от Национальной системы платежных карт. Структура полностью принадлежит ЦБ. Некоторые аналитики допустили, что это нарушит конкуренцию на платежном рынке: банки могут потерять часть комиссионных доходов, а россияне перестанут получать кешбэк за такие покупки. К чему может привести ультимативное нововведение, если его одобрят, 360.ru обсудил с экспертами.

Далее — прямая речь.

Яна Савенкова, предприниматель, финансист, экономист

НСПК обеспечивает работу сервиса карт «Мир» и международных систем оплаты в России. Продукт действительно создал и полностью контролирует ЦБ. Поэтому предложение Центробанка абсолютно понятно: нужно развивать и популяризировать платежную систему «Мир». Сейчас она считается гарантом суверенитета российской экономики.

В России развита двухуровневая банковская система. Первый уровень — это коммерческие банки, второй — ЦБ, который контролирует процессы на первом уровне.

Если введут единый QR-код, потребители перейдут на «Мир». Эта монополия негативно скажется на других банках и их продуктах — они лишатся дополнительного дохода. Люди перестанут пользоваться кешбэками.

Оплата по QR-коду — это оплата по «Системе быстрых платежей», за которую никаких бонусов и кешбэков банки не начисляют, однако они получают комиссию от тех точек, где происходит оплата по СБП. Поэтому однозначно пострадают коммерческие банки.

Фото: Unsplash

Также непонятно, какая будет ставка для бизнеса. Сейчас есть ставка эквайринга, когда потребитель оплачивает товар или услугу картой — она варьируется от 1 до 1,2%, если оплата прошла по QR-коду — от 0,5 до 0,8%.

От ставки единого QR-кода зависит, какую сумму в итоге получит бизнес на расчетный счет. Поэтому может пострадать и предпринимательство.

Михаил Беляев, финаналитик, кандидат экономических наук

Для потребителя это, безусловно, удобно. По одному QR-коду он сможет выходить в платежную систему, которая будет под покровительством Центрального банка. Это означает скорость, надежность, безопасность, защиту от мошенников.

Для банков каких-то явных плюсов нет, как и минусов. Кроме того, на платежном рынке не должно быть конкуренции. Самое главное — чтобы платежные системы были надежными и защищенными.

Перевод стоит очень недорого. Можно посоревноваться в скорости перевода. Но в остальном с ЦБ кредитные организации конкурировать не смогут.

Конкуренция в рыночной экономике — стержневой момент. Тем не менее иногда нужна регулируемая зона, которую следует разумно контролировать.

Не нужно искать здесь недостатки. Они могут быть в теории, но совсем не обязательно, что они реализуются на практике.

Ingram Images
Фото: Ingram Images/Global Look Press

Иногда псевдоконкуренция может привести к негативным результатам. И в этом случае даже антимонопольное законодательство будет бессильно, поскольку нужно будет доказать, что конкуренты монополиста надуманные.

Сергей Варфоломеев, инвестиционный советник, № 235 в реестре ЦБ

Использование одного универсального QR-кода от Национальной системы платежных карт (НСПК) приведет к следующему:

  • Снижению конкуренции на платежном рынке. Поскольку НСПК принадлежит полностью ЦБ, может повлечь доминирование НСПК на рынке;
  • Потере комиссионных доходов банками. Если люди перестанут пользоваться программами с кешбэком, кредитные организации лишатся части комиссионных доходов;
  • Упрощению процесса оплаты для покупателей. Универсальный QR-код упростит процесс оплаты для покупателей, поскольку они смогут воспользоваться одним и тем же кодом для оплаты в различных магазинах и сервисах.
Фото: Unsplash

Плюсы универсального QR-кода:

  • Удобство для покупателей;
  • Упрощение процесса оплаты;
  • Безопасность. Универсальный QR-код будет защищен более надежными методами аутентификации.

Минусы универсального QR-кода:

  • Утрата конкуренции;
  • Потеря комиссионных доходов банками.
Andreas Arnold/dpa
Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

QR-коды уже достаточно популярны у россиян, особенно молодежи и городского населения. Многие используют их для оплаты в магазинах, кафе и других сервисах.

По данным исследования 2023 года, 71% россиян используют QR-коды для оплаты, а 45% считают, что QR-коды — удобный способ оплаты.

Однако есть некоторые проблемы с использованием QR-кодов:

  • Недостаточная осведомленность. Некоторые россияне могут не знать, как использовать QR-коды или могут быть не уверены в их безопасности;
  • Технические проблемы — например, с доступностью и стабильностью QR-кодов, особенно в регионах с плохой связью;
  • Недоступность для всего населения. Не у каждого человека есть телефон с камерой. Кто-то не сумеет воспользоваться приложениями банка, не считает QR-код и не поймет нововведение.

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