Убийца конкуренции. Как единый QR-код принесет убытки банкам в России
Финаналитик Кимович: единый QR-код удобен для потребителя, но ударит по банкам
Центральный банк предложил законодательно закрепить требование к торговым точкам о размещении на кассах лишь универсального QR-кода от Национальной системы платежных карт. Структура полностью принадлежит ЦБ. Некоторые аналитики допустили, что это нарушит конкуренцию на платежном рынке: банки могут потерять часть комиссионных доходов, а россияне перестанут получать кешбэк за такие покупки. К чему может привести ультимативное нововведение, если его одобрят, 360.ru обсудил с экспертами.
Далее — прямая речь.
Яна Савенкова, предприниматель, финансист, экономист
НСПК обеспечивает работу сервиса карт «Мир» и международных систем оплаты в России. Продукт действительно создал и полностью контролирует ЦБ. Поэтому предложение Центробанка абсолютно понятно: нужно развивать и популяризировать платежную систему «Мир». Сейчас она считается гарантом суверенитета российской экономики.
В России развита двухуровневая банковская система. Первый уровень — это коммерческие банки, второй — ЦБ, который контролирует процессы на первом уровне.
Если введут единый QR-код, потребители перейдут на «Мир». Эта монополия негативно скажется на других банках и их продуктах — они лишатся дополнительного дохода. Люди перестанут пользоваться кешбэками.
Оплата по QR-коду — это оплата по «Системе быстрых платежей», за которую никаких бонусов и кешбэков банки не начисляют, однако они получают комиссию от тех точек, где происходит оплата по СБП. Поэтому однозначно пострадают коммерческие банки.
Также непонятно, какая будет ставка для бизнеса. Сейчас есть ставка эквайринга, когда потребитель оплачивает товар или услугу картой — она варьируется от 1 до 1,2%, если оплата прошла по QR-коду — от 0,5 до 0,8%.
От ставки единого QR-кода зависит, какую сумму в итоге получит бизнес на расчетный счет. Поэтому может пострадать и предпринимательство.
Михаил Беляев, финаналитик, кандидат экономических наук
Для потребителя это, безусловно, удобно. По одному QR-коду он сможет выходить в платежную систему, которая будет под покровительством Центрального банка. Это означает скорость, надежность, безопасность, защиту от мошенников.
Для банков каких-то явных плюсов нет, как и минусов. Кроме того, на платежном рынке не должно быть конкуренции. Самое главное — чтобы платежные системы были надежными и защищенными.
Перевод стоит очень недорого. Можно посоревноваться в скорости перевода. Но в остальном с ЦБ кредитные организации конкурировать не смогут.
Конкуренция в рыночной экономике — стержневой момент. Тем не менее иногда нужна регулируемая зона, которую следует разумно контролировать.
Не нужно искать здесь недостатки. Они могут быть в теории, но совсем не обязательно, что они реализуются на практике.
Иногда псевдоконкуренция может привести к негативным результатам. И в этом случае даже антимонопольное законодательство будет бессильно, поскольку нужно будет доказать, что конкуренты монополиста надуманные.
Сергей Варфоломеев, инвестиционный советник, № 235 в реестре ЦБ
Использование одного универсального QR-кода от Национальной системы платежных карт (НСПК) приведет к следующему:
- Снижению конкуренции на платежном рынке. Поскольку НСПК принадлежит полностью ЦБ, может повлечь доминирование НСПК на рынке;
- Потере комиссионных доходов банками. Если люди перестанут пользоваться программами с кешбэком, кредитные организации лишатся части комиссионных доходов;
- Упрощению процесса оплаты для покупателей. Универсальный QR-код упростит процесс оплаты для покупателей, поскольку они смогут воспользоваться одним и тем же кодом для оплаты в различных магазинах и сервисах.
Плюсы универсального QR-кода:
- Удобство для покупателей;
- Упрощение процесса оплаты;
- Безопасность. Универсальный QR-код будет защищен более надежными методами аутентификации.
Минусы универсального QR-кода:
- Утрата конкуренции;
- Потеря комиссионных доходов банками.
QR-коды уже достаточно популярны у россиян, особенно молодежи и городского населения. Многие используют их для оплаты в магазинах, кафе и других сервисах.
По данным исследования 2023 года, 71% россиян используют QR-коды для оплаты, а 45% считают, что QR-коды — удобный способ оплаты.
Однако есть некоторые проблемы с использованием QR-кодов:
- Недостаточная осведомленность. Некоторые россияне могут не знать, как использовать QR-коды или могут быть не уверены в их безопасности;
- Технические проблемы — например, с доступностью и стабильностью QR-кодов, особенно в регионах с плохой связью;
- Недоступность для всего населения. Не у каждого человека есть телефон с камерой. Кто-то не сумеет воспользоваться приложениями банка, не считает QR-код и не поймет нововведение.