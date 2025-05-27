Стало известно, сколько будут получать зачатые после смерти отца методом ЭКО дети

Якушев: зачатые после смерти отца по ЭКО дети смогут получать выплаты до 23 лет

Группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Владимиром Якушевым предложила в Госдуме новый закон. Он гарантирует страховую пенсию по потере кормильца детям, зачатых с помощью ЭКО после смерти отца. В беседе с 360.ru Якушев рассказал, что сумма выплаты составит в текущем году 7689,83 рубля в месяц (с ежегодной индексацией).

«Законопроектом предлагается ввести новый вид социальной пенсии — социальная пенсия детям, рожденным по истечении 300 дней со дня смерти лица, отцовство которого установлено в судебном порядке», — подчеркнул он.

Право на такую пенсию будет у детей в возрасте до 18 лет либо у детей, достигших возраста 18 лет и завершивших обучение.

Выплаты также доступны для детей, которым уже исполнилось 18 лет и которые учатся очно в вузах по основным программам. Деньги будут выплачивать до окончания учебы, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.

«Изменения обеспечат защиту права на пенсионное обеспечение детей, зачатых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, после смерти супруга матери таких детей, который при жизни выразил намерение иметь детей с использованием таких технологий», — добавил Якушев.

Россиянки могут пройти искусственное оплодотворение по полису ОМС после постановки диагноза бесплодие и консультации врача-репродуктолога. Для участия в программе нужно официальное подтверждение диагноза бесплодия и отсутствие медицинских противопоказаний для ЭКО.