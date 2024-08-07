Стало известно о возможной смене руководства Первой грузовой компании

РБК: Первая грузовая компания может перейти под контроль ВТБ

В Первой грузовой компании сменится топ-менеджмент, а в скором времени она может перейти под контроль ВТБ. Об этом сообщил РБК .

Источники издания сообщили, что предприятие возглавит Олег Романов, ранее работавший в Федеральной грузовой компании, а председателем совета директоров станет бывший вице-президент РЖД Анатолий Краснощек.

Кроме того, собеседники назвали ВТБ потенциальным новым владельцем компании, поскольку банк в прошлом году выделил часть средств нынешнему ее хозяину для покупки у Владимира Лисина.

Пресс-службы ПГК и банка отказались комментировать ситуацию.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров назвал две главные железнодорожные магистрали, ставшие артериями и хребтом российской экономики.