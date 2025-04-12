Стало известно, надолго ли вернули пониженную ставку при начислении пеней за ЖКУ

Депутат Кошелев: пени за неоплату услуг ЖКУ будут рассчитываться по ставке 9,5%

Правительство вернуло ставку 9,5% при начислении пеней за долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. Прежние условия сохранятся до конца 2026 года, сообщил РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Штрафы и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5% до конца 2026 года, а не по текущей 21%, как предполагалось», — сказал он.

Правила изменились после обращения депутатов. Кошелев призвал в целом пересмотреть подход к работе с просроченными платежами. Пока ни пени, ни ключевая ставка, на основе которой они рассчитываются, не влияют на сокращение задолженности.

Повышенная ставка при начислении штрафов применялась с января. Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил о запланированном перерасчете.