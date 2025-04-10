Вступили в силу новые правила уплаты пеней за долги по ЖКУ

Правительство отменило начисление пеней за долги по ЖКУ на основе действующей ключевой ставки Центробанка. Всем, кто расплатился до нововведения, сделают перерасчет, сообщил РИА «Новости» руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

До 1 января пени за просроченные платежи по ЖКУ начислялись по минимальному значению ключевой ставки 9,5%. Три месяца назад правила изменились, и управляющие компании взяли за основу текущую ключевую ставку 21%. Хаминский сообщил, что 18 марта кабмин опять пересмотрел порядок и продлил использование минимальной ставки до 2027 года.

«Если граждане успели заплатить пени по ставке 21%, им произведут перерасчет», — сказал юрист.

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