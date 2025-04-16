Skyeng: каждый третий опрошенный россиянин мечтает об удаленной работе

Современные россияне хотят свободы: профессиональной, физической и географической. О мечтах жителей России узнали эксперты онлайн-школы английского языка Skyeng. С результатами исследования ознакомился сайт Life.ru.
По данным опроса, треть респондентов мечтает работать удаленно, чтобы трудиться из любой точки мира. Эта идея популярна у представителей обоих полов. При этом мужчины чаще мечтают о кругосветных путешествиях (30% против 24%), а женщины больше думают о внешности. Например, об идеальном теле без усилий грезят 23% дам и только 18% мужчин.
Почти половина опрошенных заявила, что использовала бы идеальное знание английского для получения высокооплачиваемой работы. Только 8% видят в языковом совершенстве билет для эмиграции, а 3% надеются с его помощью найти вторую половинку за границей.
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