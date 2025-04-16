Skyeng: каждый третий опрошенный россиянин мечтает об удаленной работе

По данным опроса, треть респондентов мечтает работать удаленно, чтобы трудиться из любой точки мира. Эта идея популярна у представителей обоих полов. При этом мужчины чаще мечтают о кругосветных путешествиях (30% против 24%), а женщины больше думают о внешности. Например, об идеальном теле без усилий грезят 23% дам и только 18% мужчин.

Почти половина опрошенных заявила, что использовала бы идеальное знание английского для получения высокооплачиваемой работы. Только 8% видят в языковом совершенстве билет для эмиграции, а 3% надеются с его помощью найти вторую половинку за границей.