Стало известно, кто получит повышенную пенсию с ноября

Несколько категорий россиян получат в ноябре проиндексированную пенсию. Речь идет в том числе о пенсионерах, которые закончили работать в сентябре, рассказала Life ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

С 1 января в России вырастут пенсии — в среднем на 7,3%. Но некоторые пенсионеры прибавку получат уже в ноябре.

«Если пенсионер уволится в конце октября, то в ноябре он сразу индексацию не получит <…> Соответственно, проиндексированную пенсию человек получит в декабре, — объяснила Красовская.

Россияне, которым исполнилось 80 лет, тоже получат проиндексированную пенсию — им в два раза повысят фиксированные выплаты к страховой пенсии по старости. Речь идет о 8134, 88 рубля, напомнили журналисты. Если получатели проживают, например, в условиях Крайнего Севера, сумму умножат на соответствующий районный коэффициент.

Прибавку сделают без дополнительных заявлений. Издание напомнило, что эту же сумму выплатят россиянам, которым в ноябре установят первую группу инвалидности.

«С 1 ноября 2024 года пересчитают размеры доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности», — добавила Красовская и уточнила, что этим категориям россиян пенсии индексируют четыре раза в год.

Ранее пенсионерам напомнили о возможности получить скидки на оплату ЖКУ. Если сумма коммунальных платежей превышает определенную часть месячного дохода, можно получить субсидию — ее размер зависит от региона проживания.