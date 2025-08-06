Стало известно, кому с 1 октября повысят зарплату

Профессор Виноградов: с 1 октября госслужащим и бюджетникам повысят зарплату

Зарплаты федеральных бюджетников повысятся на 7,6% с 1 октября 2025 года. Об этом агентству «Прайм» сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Статья 134 Трудового кодекса обязывает индексировать зарплаты для сохранения покупательной способности. Эта норма является одной из ключевых государственных гарантий в сфере оплаты труда.

Однако, по словам Виноградова, для частного сектора требования менее жесткие. Компании самостоятельно определяют периодичность и размер повышений, учитывая финансовые возможности.

В частных организациях решение принимают либо работодатели, либо стороны коллективных переговоров. На процесс влияют специфика деятельности, платежеспособность компании и активность профсоюзов.

При этом, как объяснил эксперт, для государственного сектора действует прозрачный механизм индексации. Ежегодно в августе правительство устанавливает коэффициент повышения, ориентируясь на инфляцию.

В 2024 году зарплаты федеральных бюджетников выросли на 5,1%. Новый коэффициент 7,6% утвержден распоряжением правительства от 1 августа 2025 года.

«Увеличение заработных плат коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов», — уточнил эксперт.

В этот перечень также входят гражданский персонал воинских частей и сотрудники подведомственных организаций.

Ранее стало известно, что в условиях экономического охлаждения почти 40% работодателей в начале 2025 года осуществили сокращения сотрудников. Несмотря на сложившуюся ситуацию, наниматели продолжают предлагать высокие зарплаты в ключевых отраслях.