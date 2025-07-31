hh.ru: почти 40% работодателей провели сокращения в начале 2025 года

В условиях экономического охлаждения почти 40% работодателей в начале 2025 года осуществили сокращения сотрудников. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу hh.ru.
По данным сервиса, большинство компаний сокращали персонал точечно, без массовых увольнений. Под сокращения попали в основном молодые специалисты с небольшим опытом и руководители среднего звена с высокими зарплатами, но низкой эффективностью.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, наниматели продолжают предлагать высокие зарплаты в ключевых отраслях, таких как IT и финансы. Средняя зарплата по стране по итогам 2024 года составила 88 тысяч рублей, что на 19% больше, чем в 2023 году.
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