hh.ru: почти 40% работодателей провели сокращения в начале 2025 года

В условиях экономического охлаждения почти 40% работодателей в начале 2025 года осуществили сокращения сотрудников. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

По данным сервиса, большинство компаний сокращали персонал точечно, без массовых увольнений. Под сокращения попали в основном молодые специалисты с небольшим опытом и руководители среднего звена с высокими зарплатами, но низкой эффективностью.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, наниматели продолжают предлагать высокие зарплаты в ключевых отраслях, таких как IT и финансы. Средняя зарплата по стране по итогам 2024 года составила 88 тысяч рублей, что на 19% больше, чем в 2023 году.