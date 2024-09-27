Стало известно, кого освободят от налога на имущество в 2024 году

Бессараб: участников СВО освободят от уплата налога на имущество в 2024 году

Участников спецоперации и членов их семей освободят от уплаты налога на имущество в 2024 году. Об этом РИА «Новости» сообщила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

Парламентарий пояснила, что категории граждан, имеющих право на налоговые льготы, перечислены в статье 407 Налогового кодекса РФ. К ним, в частности, относятся участники СВО, проходящие службу в войсках нацгвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники ОВД РФ, а также члены их семей.

«Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения: квартира или часть квартиры, жилой дом или часть жилого дома», — сказала Бессараб.

Она отметила, что льгота применяется за налоговые периоды с 2022 года.

В остальном правом на преференции также обладают Герои СССР и России, инвалиды I и III групп, участники Гражданской войны, ВОВ и других боевых операций по защите страны, пенсионеры и другие указанные в НК РФ лица.

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