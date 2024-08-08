Российским дачникам рассказали о способе сокращения налоговой нагрузки

Дачники могут сократить свою налоговую нагрузку, установив на участке мобильную баню-бочку, которая не требует фундамента. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он разъяснил, что собственник земельного участка обязан уплачивать налог на имущество за баню, сарай, туалет или аналогичные сооружения только тогда, когда постройка имеет признаки капитального строения — залитый фундамент. Кроме того, к постройке могут применить повышенную налоговую ставку, если объект сдается в аренду.

Для тех, кто хочет снизить налоговую нагрузку, депутат рекомендовал обратить внимание на использование некапитальных конструкций.

«Например, вместо капитальной бани можно установить мобильную баню-бочку, которая не имеет фундамента и легко перемещается. Аналогично, сарай или хозяйственную постройку можно сделать разборными или установить на временное основание», — добавил Гаврилов.

Такой подход, по мнению парламентария, позволит использовать необходимые постройки на участке, не увеличивая при этом налоговое бремя.