Стало известно, насколько выросли по материнскому капиталу в 2026 году

Материнский капитал в России с 1 февраля 2026 года проиндексировали на 5,6%. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова в беседе с РИА «Новости» .

Теперь на первого ребенка выплата составляет 728 921 рубль. На второго, третьего и последующих детей, рожденных после 2020 года, перечислят 963 243 рубля, если до их появления право на маткапитал не возникало.

Если семья не оформляла капитал на первого ребенка, рожденного с 2020 года, то почти 729 тысяч рублей выплатят на второго или последующих детей, появившихся с 2007 по 2019 год.

Средства разрешено тратить на улучшение жилищных условий, оплату обучения детей или формирование накопительной пенсии. Малообеспеченные семьи с доходом менее двух прожиточных минимумов на человека вправе получать ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет, добавила экономист.

Депутаты «Справедливой России» внесли на рассмотрение в Госдуму предложение о том, чтобы средства материнского капитала можно было тратить на покупку нового отечественного автомобиля.