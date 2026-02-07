Стало известно, где в России можно заработать более 200 тысяч рублей

Зарплаты в сфере космического транспорта в России превысили 200 тысяч рублей

Средние зарплаты в сфере воздушного и космического транспорта, а также в области добычи металлических руд превысили 200 тысяч рублей. Статистику составило РИА «Новости» .

Сотрудники предприятий, занятых в добыче металлических руд, получают около 203 тысяч рублей. У работающих в сфере транспорта — средняя зарплата 201,2 тысячи рублей.

Больше всех в среднем получают сотрудники на производстве табачных изделий — 205,7 тысячи рублей. Работники в сфере добычи нефти и газа в среднем получали 201,6 тысячи рублей.

Средняя зарплата высчитывается до вычета налогов, при этом в расчет включаются премии.

Доля россиян с доходом свыше 100 тысяч рублей установила новый рекорд в 2024 году. Доля населения, чьи доходы превышали в 2024 году 100 тысяч рублей в месяц, увеличилась на 5,3 процентного пункта.