Доля россиян с доходом свыше 100 тысяч рублей установила новый рекорд

По итогам 2024 года доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей в месяц достигла 16,7%. Это рекордный показатель за всю историю статистических наблюдений, сообщило РИА «Новости» .

«Так, доля населения, чьи доходы превышали в 2024 году 100 тысяч рублей в месяц, увеличилась на 5,3 процентного пункта. Настолько большой рост происходит впервые в современной истории. Годом ранее доля россиян с такими доходами выросла на 3,1 процентного пункта», — сообщили журналисты.

В 2024 году зарплаты россиян увеличились. Доходы от 60 до 100 тысяч рублей получали 21,6% россиян, что на 3,1% больше, чем год назад. В то же время вырос процент людей с доходом от 45 до 60 тысяч — с 14,4% до 14,9% (на 0,5 процентного пункта).

Доля россиян с доходами ниже 45 тысяч рублей впервые опустилась ниже 50%. В 2024 году она снизилась на 8,9% и составила 46,8%.

По данным Росстата, в 2024 году реальные доходы населения увеличились на 7,3%.

Ранее в России резко вырос спрос на дворников. В среднем заработная плата на таких вакансиях составляет около 94 тысяч рублей. Всплеск спроса в сфере ЖКХ на таких работников пришелся на период с декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Зарплата дворников обычно зависит от количества отработанных часов. Возможны дополнительные выплаты за сверхурочную работу, расширенный график и труд в особых условиях.