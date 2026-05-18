Стали известны цены на самый дорогой люкс на ПМЭФ

Самый дорогой номер на ПМЭФ будет стоить 900 тысяч рублей за ночь

Почти 900 тысяч рублей за ночь составила стоимость самого дорогого номера в Санкт-Петербурге на период проведения международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщило РИА «Новости» .

Цена люкса в одном из отелей города достигла 898 240 рублей при одноместном размещении. При двухместном размещении проживание обойдется в 902 240 рублей за ночь.

Забронировать такой номер можно только пакетом на четыре ночи со 2 по 6 июня. В стоимость включены гостиная с декоративным камином, спальня с ортопедическим матрасом, гостевая ванная комната и завтрак со шведским столом.

Самый дешевый вариант размещения обошелся в 10 тысяч рублей за ночь. При двухместном размещении цена вырастет до 11,2 тысячи рублей.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с третьего по шестое июня.

Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер предложил организовать встречу европейских парламентариев с российскими. По его задумке, встреча могла бы пройти на полях ПМЭФ.