Стали известны три самых выгодных для майнинга региона России

Хакасия, Мурманская область и Башкирия стали тремя регионами России, в которых выгоднее всего заниматься майнингом криптовалют. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на исследование рейтингового агентства AKPA.
В Хакасии годовые затраты на электроэнергию для майнинга при ежемесячном потреблении 6000 киловатт-час составят от 157 до 162 тысяч рублей.
Ранее правоохранительные органы накрыли незаконную криптоферму в селе в Воронежской области. Местные жители, пользуясь льготным тарифом на электричество, майнили валюту на обычных участках, предназначенных для огородов и теплиц.
Ущерб энергетикам оценили более чем в 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
Водителям в Красногорске напомнили правила перевозки детей в автомобиле
Российских гинекологов обучат навыкам убеждения
Фейк: в Москве погиб командующий ВВС России Кобылаш
РЭО: регионы обязали вносить информацию о труднодоступных территориях и перегрузочных станциях в цифровую систему
Волонтеры в Красногорске отправили партию гумпомощи в зону СВО
Школу на 1,1 тысячи мест откроют в ЖК «Митино О2» в Красногорске к сентябрю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте