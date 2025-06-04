Стали известны три самых выгодных для майнинга региона России

Life: выгоднее всего майнить в Хакасии, Мурманской области и Башкирии

Хакасия, Мурманская область и Башкирия стали тремя регионами России, в которых выгоднее всего заниматься майнингом криптовалют. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на исследование рейтингового агентства AKPA.

В Хакасии годовые затраты на электроэнергию для майнинга при ежемесячном потреблении 6000 киловатт-час составят от 157 до 162 тысяч рублей.

Ранее правоохранительные органы накрыли незаконную криптоферму в селе в Воронежской области. Местные жители, пользуясь льготным тарифом на электричество, майнили валюту на обычных участках, предназначенных для огородов и теплиц.

Ущерб энергетикам оценили более чем в 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.