Курс биткоина установил исторический рекорд

Стоимость биткоина на бирже Binance превысила отметку в 120 тысяч долларов

Стоимость биткоина во время торгов обновила исторический максимум. Курс криптовалюты превысил отметку в 120 тысяч долларов, следует из данных площадки Binance .

По информации на 08:40 по московскому времени биткоин ускорил рост, преодолев отметку в 122 тысячи долларов, и находился на уровне 122 245 долларов (+3,77%).

Ранее на фоне падения новых фондовых индексов после слов президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин курс биткоина опускался ниже 75 тысяч долларов. Капитализация криптовалюты превысила 2,34 триллиона долларов.

Главный аналитик Cryptorg Андрей Подолян предупредил, что, несмотря на историческую прибыльность вложений в криптовалюту, покупать биткоин не очень выгодно.