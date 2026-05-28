Стала известна цена VIP-сопровождения на ПМЭФ-2026

РИА «Новости»: индивидуальное сопровождение на ПМЭФ стоит 150 000 руб. в день

Индивидуальное сопровождение для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года обойдется в 150 тысяч рублей в день. Это выяснили РИА «Новости» , уточнив, что такая услуга предназначена для руководителей компаний.

За участником закрепят персонального координатора, который составит график и будет следить за его соблюдением. В его обязанности будут также входить организация интервью для СМИ и доступ к закрытым деловым мероприятиям.

Специалисты также помогут продвигать новости компании и координировать встречи с представителями бизнеса и госструктур.

Форум в Северной столице пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. По данным агрегаторов, стоимость самого дорогого авиабилета из Москвы в Санкт-Петербург перед ПМЭФ в 2026 году составила 217 тысяч рублей.