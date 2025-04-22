Стала известна стоимость самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ

Участник ПМЭФ заплатит за самый дорогой номер в отеле 1,114 млн рублей за ночь

Участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поселят в гостиницах Росконгресса по специальным тарифам. Речь идет о суммах от 8,9 тысячи до 1,114 миллиона рублей за ночь, сообщило РИА «Новости» .

Гость форума сможет сэкономить на проживании, разместившись в студии тарифа «стандарт». Одноместное проживание будет ему стоить 8,9 тысячи рублей за ночь. Двухместное размещение обойдет уже в 9,8 тысячи рублей.

Агентство отметило, что за такую же цену участник форума мог бы снять миниатюрную квартиру с кухней, обеденной зоной и ванной комнатой.

Самый дорогой номер площадью от 106 квадратных метров, оборудованный гидромассажным душем, джакузи и пакетом услуг для люксов, обойдется в сумму более одного миллиона рублей.

При одноместном размещении он будет стоить 1,114 миллиона рублей за ночь, а при двухместном — 1,117 миллиона рублей.

Номер в отеле можно забронировать на три-четыре дня с 17 по 22 июня, но имеются отели, где обязательный период для брони меньше — до двух суток.

Ранее пресс-служба ПМЭФ сообщила, что в этом году форум состоится с 18 по 21 июня.