Стала известна дата отмены моратория на ограничения по потребительским кредитам

Действие моратория на применение ограничений полной стоимости кредита по потребительским и другим видам займов будет прекращено с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка РФ.

«Полная стоимость кредита <…> заключенным либо измененным в третьем квартале 2024 года, не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение, рассчитанное Банком России», — отметили в регуляторе.

Это решение приняли в связи с тем, что за последние пять месяцев рыночные ставки сохранялись на достаточно устойчивом уровне.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об ограничении использования банками плавающей ставки по кредитам.