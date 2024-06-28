Стала известна дата отмены моратория на ограничения по потребительским кредитам

ЦБ отменит мораторий на ограничение полной стоимости потребительских кредитов

Фото: РИА «Новости»

Действие моратория на применение ограничений полной стоимости кредита по потребительским и другим видам займов будет прекращено с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка РФ.

«Полная стоимость кредита <…> заключенным либо измененным в третьем квартале 2024 года, не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение, рассчитанное Банком России», — отметили в регуляторе.

Это решение приняли в связи с тем, что за последние пять месяцев рыночные ставки сохранялись на достаточно устойчивом уровне.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об ограничении использования банками плавающей ставки по кредитам.

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