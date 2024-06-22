Кредиты с плавающими ставками ограничили в России

Путин подписал закон об ограничении плавающей ставки по кредитам

Фото: РИА «Новости»

Использование банками переменной (плавающей) ставки по кредитам ограничат, привязав сумму займа к среднемесячной зарплате по стране. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. Текст документа опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Документ предусматривает установление минимальной (200 среднемесячных зарплат) и максимальной (1000 месячных зарплат) суммы для ипотечного займа с плавающей ставкой. Срок погашения кредита не может превышать 20 лет.

Размер ставки не может меняться более чем на четыре процентных пункта от указанных в договоре.

Для потребительских кредитов минимальная сумма определена в тысячу среднемесячных зарплат без ограничений погашения по сроку.

Закон вступит в силу с 1 сентября и распространится на договоры о банковских займов физических лиц и представителей малого и среднего бизнеса.

Отмена большей части льготной ипотеки с 1 июля приведет к короткому падению цен на квартиры в новостройках. Такой прогноз сделал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его оценке, можно ожидать снижения на 10%, но девелоперы быстро отыграют цены назад.

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