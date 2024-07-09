Путин повысил оклады госслужащим и дипломатам

Фото: РИА «Новости»

Должностные оклады за чин или ранг российским государственным служащим, в том числе дипломатам, повысили. Подписанное президентом Владимиром Путиным приложение опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Размер надбавки у чрезвычайного и полномочного посла и у действительного государственного советника юстиции первого класса по сравнению с прошлой редакцией указа выросла на 2933 рубля и составила 33 100 рублей в месяц.

Минимальный оклад у атташе и юристов 3 класса стал 9809 рублей — он увеличился на 870 рублей.

Ранее заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что в стране в ближайшие месяцы замедлится рост заработных плат.

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