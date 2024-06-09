США и Россия нарастили торговлю в апреле

Объем торговли России и США в апреле вырос на 20%, до 332 млн долларов

Фото: РИА «Новости»

В апреле на 20% в годовом выражении вырос объем торговли между Россией и США. Сумма достигла 332 миллионов долларов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные американской таможни.

На 37% увеличился российский экспорт, достигнув показателя в 298 миллионов долларов. Здесь основным товаром остались удобрения — их поставки в годовом выражении подскочили в 1,6 раза, до 164 миллионов в американской валюте.

Второе место заняла платина, продажи которой выросли в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов. На третьем оказались части турбореактивных двигателей — их поставки выросли втрое, до 10,1 миллиона.

Замкнули пятерку фосфаты и жмых из соевого масла, получившие по четыре миллиона долларов по обеим позициям.

Что касается американского импорта, то он, напротив, сократился на 48%, остановившись на уровне 34 миллионов долларов.

Из США в Россию главным образом поставляют продукты — здесь зафиксировали рост вдвое, до 6,7 миллиона в американской валюте, и вакцины. По последней позиции произошло снижение в 3,5 раза, до 6,5 миллиона.

Медицинские приборы, рентгены и реагенты вошли в пятерку поставляемых товаров с показателями 3,1, два и 1,8 миллиона долларов соответственно.

В месячном выражении торговля упала, сократившись на 30%. Причиной в материале указали отсутствие сделок США по покупке российского урана. В торговле этим сырьем, по данным журналистов, дважды в год возникает перерыв — сейчас он уже второй.

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин отмечал, что темпы роста экономики страны превысили среднемировые.

Кто убил Игоря Талькова? Следствие назвало убийцу через 32 года

Идеология не терпит компромиссов. Как Европа хочет обезопасить себя от Китая

Фантомные баррели, дедолларизация и «зеленый переход». Главные тезисы из доклада Сечина на ПМЭФ

«От бабушки Фаины». История чуткой гумпомощи бойцам СВО от 94-летней жительницы Подмосковья

Китайский инвестиционный бум. Ганцов — о развитии зарубежных партнерств Подмосковья

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте