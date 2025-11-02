Средняя зарплата в 24 отраслях экономики превысила 150 тысяч рублей

В августе средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей сразу в 24 отраслях экономики — вдвое больше, чем год назад. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Средняя зарплата по стране в августе составила 92,9 тысячи рублей, что на 10,7 тысячи больше, чем в 2024 году.

Лидерами по уровню доходов в августе стали сотрудники газодобывающей отрасли — их средняя зарплата достигла 327,6 тысячи рублей. Следом идут издатели программного обеспечения, получающие около 216,7 тысячи рублей, и производители пестицидов и агрохимических продуктов — примерно 215,8 тысячи.

Чуть меньше — свыше 200 тысяч рублей — зарабатывали разработчики ПО и сотрудники пассажирской авиации.

Отрасли морских грузоперевозок, финансов и страхования, рыболовства, трубопроводного транспорта и нефтедобычи показали уровень зарплат в диапазоне от 180 до 200 тысяч рублей.

В производстве табачных изделий, электроники, добыче цветных металлов, сфере спутниковой связи и консалтинге специалисты зарабатывали от 160 до 180 тысяч рублей.

А в производстве нефтепродуктов, компаниях ТЭК, занимающихся сервисом и обслуживанием, и оптовой торговле телекоммуникационным оборудованием — от 150 до 160 тысяч рублей.

Средняя зарплата рассчитывалась до вычета налогов и с учетом премий, включая доходы топ-менеджеров и специалистов с высокими окладами.

По данным сервиса «Авито Работа», летом 2025 года наиболее востребованной профессией среди рабочих стала вакансия слесаря — со средним предложением около 97 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в этой категории признана должность фрезеровщика — почти 160 тысяч рублей.

В сфере транспорта и логистики лидировали курьеры со средней зарплатой 146 тысяч рублей, а самым прибыльным предложением стал водитель бензовоза, которому работодатели готовы платить более 220 тысяч рублей в месяц из-за высокой квалификации и ответственности за безопасность перевозок.