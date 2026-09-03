Средняя зарплата россиян выросла почти до 115 тысяч рублей

Среднемесячная зарплата россиян в июне 2026 года составила почти 115 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад Росстата «Социально-экономическое положение России».

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2026 года составила 114 743 рубля», — следует из документа.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя зарплата выросла на 9,6%. В мае 2026-го этот показатель превысил 110 тысяч рублей.

Ранее в Росстате сообщили, что наибольшую среднюю зарплату среди регионов России выплачивают на Чукотке. Там работники в среднем получают 260 729 рублей.