Средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в четырех регионах России

В четырех регионах России средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей. Это Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Москва и Магаданская область. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), сообщил ТАСС .

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике: Чукотский автономный округ — 192 934 [рублей], Ямало-Ненецкий автономный округ — 173 480, город Москва — 161 100, Магаданская область — 152 498», — указано в сообщении.

Зарплаты выше 100 тысяч рублей встречаются в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Мурманской и Сахалинской областях, а также в Якутии, Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и на Камчатке.

Среднемесячная номинальная зарплата рассчитывается так: фонд начисленной зарплаты всех сотрудников, включая внешних совместителей, делят на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в отчетном периоде.

Фонд заработной платы состоит из сумм оплаты труда, начисленных сотрудникам (с учетом НДФЛ и других удержаний по закону РФ), компенсаций за условия труда и режим работы, доплат и надбавок, премий, единовременных поощрений, а также систематической оплаты питания и проживания.

Ранее в России изменились правила выплаты премий и 13-й зарплаты. Теперь работодатели должны подробно указывать в документах их размер, условия получения и сроки выплаты. Новые правила действуют с 1 сентября 2025 года. Юрист Александр Хаминский уточнил, работники могут рассчитывать на 13-ю зарплату даже при увольнении, но при одном условии.