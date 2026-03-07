Средняя цена на бензин поднялась до 3,41 доллара за галлон
Средняя стоимость бензина на фоне эскалации на Ближнем востоке взлетела до 3,41 доллара за галлон (примерно 3,79 литра). Об этом сообщила газета The New York Times.
За неделю цена на топливо подскочила на 14%. Это самый высокий показатель с 2024 года. Стоимость резко повысилась из-за проблем с логистикой нефти из Персидского залива на фоне операции США и Израиля против Ирана.
Экономист аналитического центра Pacific Research Institute Уэйн Уайнгарден предположил, что после возобновления поставок цены стабилизируются, но ситуация все равно окажет значительное влияние на экономику и бюджет потребителей.
Ранее танкеры в Персидском заливе начали выдавать себя за китайские. Таким образом суда пытаются избежать атак на фоне ближневосточного конфликта конфликта. За последнюю неделю к хитрости прибегли не менее 10 судов. Они поменяли свой идентификационный сигнал на «китайский владелец».