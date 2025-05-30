Средний чек на базовый летний гардероб в России составил 22 тысячи рублей

Условный минимальный летний гардероб обходится россиянам в среднем в 22 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном экспертами кошелька ЮMoney и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Они подсчитали, сколько в России тратят на условный летний гардероб, в который входят футболка, рубашка, шорты или юбка, платье, джинсы, босоножки, сумка, шляпа и купальник. Аналитики изучили платежи в категории одежды и аксессуаров в апреле и мае 2025 года, а затем сравнили показатели с прошлогодними.

Согласно данным исследования, общее число покупок женской одежды с 1 по 18 мая снизилось на 15%. Несмотря на это, оборот платежей увеличился на 7%, а средний чек — на 27%, до 12 160 рублей.

«В преддверии лета мы в ЮKassa видим рост спроса на одежду для отпуска и спорта», — рассказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Эксперты зафиксировали, что с начала года одежда в офлайн-сегменте стала пользоваться меньшим спросом.

«В фэшн-сфере фиксируется заметное уменьшение штучных продаж. Помимо прочего, это способствует увеличению скидок и снижению среднего ценника в категории, — отметили специалисты.

Рост наблюдается только в категории одежды для курортного отдыха.

Купальники в период с 1 по 20 мая стали покупать чаще на 6%, средний чек вырос до 3 032 рубля. Летние платья приобретали на 8% меньше. Средний чек на них составил 3 909 рублей, а на юбки — 1 876 рублей (+7%).

Реже начали покупать и сумки — на 14%. Несмотря на это, спрос на обвесы, в том числе брелки лабубу, поднялся в 13 раз.