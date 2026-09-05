Средние зарплаты выше 200 тысяч россияне в июне получали в 20 отраслях

В Июне средние зарплаты в размере выше 200 тысяч рублей россияне получали в 20 отраслях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики.

Агентство выяснило, что самые большие средние зарплаты в России в первый месяц лета были в сфере перестрахования, работники получали около 469 тысяч рублей. Управляющие фондами в июне зарабатывали в среднем 409,7 тысячи рублей. В холдинговых компания средний заработок составил 377,8 тысячи рублей, работники головных офисов получали 339,1 тысячи рублей.

Работники табачных производств в июне зарабатывали около 255 тысяч рублей, в сфере нефтедобычи средняя зарплата составила 203 тысячи рублей. Средняя зарплата в июне в России составила 115 тысяч рублей.

Металлургические предприятия стали лидером по предлагаемому уровню зарплаты — в среднем 208 тысяч рублей в месяц. Второе место заняло транспортное машиностроение.