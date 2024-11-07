Спрос на строящееся жилье в России обрушился после отмены льготной ипотеки

В России с июля резко снизился спрос на строящееся жилье. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева.

В целом спрос на ипотеку снизился на 53% за три месяца. Но заметнее всего сократилось количество жилищных кредитов на покупку строящегося жилья под договоры долевого участия. В сентябре таких ипотек оформили на 67% меньше, чем в июне.

Больше всего спрос на них упал в Туве. Там показатель снизился на 84%. Также интерес к жилищным кредитам на строящееся жилье стал ниже в Рязанской и Пензенской областях. При этом меньше всего потери были в Дагестане, Архангельской области и Забайкальском крае.

Не так резко упал спрос на ипотеку на готовое жилье. В целом по стране, не учитывая Москву и Санкт-Петербург, количество таких ипотечных сделок в сентябре сократилось на 40% по сравнению с июнем 2024 года.

Гусева отметила, что власти могу разработать новые ипотечные госпрограммы для отдельных регионов.