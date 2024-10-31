Сбер повысил ставки по вкладам

Сбербанк повысил максимальные ставки по вкладам до 21%, а для премиальных клиентов — до 22%. Для этого нужно соблюсти ряд условий. Об этом сообщили в Telegram-канале банка.

«Максимальная ставка в 22% доступна для премиальных клиентов. При отсутствии пакетов „Сберпервый“ и „Сберпремьер“ клиенты могут открыть „Сбервклад“ и „Лучший %“ со ставкой до 21% годовых»», — отметили в кредитной организации.

Там же уточнили, что выгоднее всего открыть вклад на семь месяцев. Максимальную ставку по линейке «Лучший %» можно получить, вложив деньги, которые раньше не хранились в Сбере.

При этом ставка в 21% по СберВкладу доступна и по «старым» сбережениям, которые ухе хранятся на счетах. То есть клиент может перевести деньги с одного счета в Сбере на другой, в том числе со счета в другом банке.

С 30 октября Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке. Решение приняли из-за исчерпания лимита.