Спрос на микрозаймы в России подскочил на 34% в начале года

В январе 2026-го по сравнению с аналогичным месяцем 2025-го количество заявок на микрозаймы в России выросло на 34%. Об этом со ссылкой на данные исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру» сообщил ТАСС .

В феврале годовой рост оказался скромнее — всего 6%. Повышенную динамику в январе связали не только с сезоном, но и с перемещением клиентов из банковской сферы в сегмент микрофинансовых организаций.

При этом суммарное количество обращений за первые два месяца текущего года почти на 19% превысило результаты аналогичного периода 2025 года.

Ранее в ГД предложили разрешить рефинансировать долг перед микрофинансовой организацией с помощью банка, если заемщик докажет платежеспособность. По мнению эксперта в сфере финансов и банковского дела Владимира Григорьева такая услуга может пригодиться состоятельным людям, которым средства нужны очень быстро и нет времени на оформление кредита.